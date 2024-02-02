كنت مضطرًا.. أنشيلوتي يكشف سبب تجاهله طلب فينيسيوس

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ملابسات واقعة إصراره على استبدال فينيسيوس جونيور في مواجهة خيتافي.

وكان فينيسيوس جونيور شارك كأساسيٍ في المباراة التي احتضنها "استاد ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقرر أنشيلوتي استبدال الدولي البرازيلي بحلول الدقيقة الـ 75 من عمر المواجهة، حيث فضّل الدفع بمواطنه رودريغو في محله، ولم يتأثر ريال مدريد سلبًا بمغادرة فينيسيوس جونيور، حيث حافظ على تقدمه آنذاك بهدفين نظيفين، لينهي المباراة منتصرًا بنفس النتيجة.

وبالحديث عن إخراجه لصاحب القميص رقم 7 من المواجهة ضد خيتافي، اعترف أنشيلوتي: "قال لي انتظر، انتظر، ولكني كنت مضطرًا إلى استبداله، لأنه أمامنا مباراةٌ"، في إشارةٍ إلى القمة النارية المنتظرة بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.

وواصل أنشيلوتي، "كانت هذه المباراة تمضي نحو النهاية، ونحن كنا نؤدي بشكلٍ جيدٍ، بينما لم يكن فينيسيوس جونيور بنفس الفاعلية".

واستدرك في تصريحاتٍ نقلها موقع "مانيجينق مدريد" الرياضي، "لكنه صنع الكثير من الفرص، كما فعل (جود) بيلينغهام، و(فيدريكو) بالبيردي، و(لوكا) مورديتش".

وشدد آنشيلوتي في ختام حديثه عن فينيسوس جونيور، "لقد أعجبتني هذه المباراة منه كثيرًا".

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