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محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمري

2/2/2024 9:19:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة) يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن منانه غدير الكتبي، بمناسبة زفاف أنجال المرحوم محمد سعيد بن منانه الكتبي، سعيد على كريمة أحمد سعيد بن منانه الكتبي، وهزاع على كريمة عمر خليفة بن عابد المرّي، في دبي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعريسين الزفاف، متمنياً لهم حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال، حيث هنأ سموه العريسين وذويهم، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

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