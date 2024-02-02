محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمري

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة) يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن منانه غدير الكتبي، بمناسبة زفاف أنجال المرحوم محمد سعيد بن منانه الكتبي، سعيد على كريمة أحمد سعيد بن منانه الكتبي، وهزاع على كريمة عمر خليفة بن عابد المرّي، في دبي.
وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعريسين الزفاف، متمنياً لهم حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال، حيث هنأ سموه العريسين وذويهم، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.
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