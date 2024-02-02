3 شهداء بإطلاق الاحتلال النار على مقر الهلال الأحمر بخان يونس

3 شهداء بإطلاق الاحتلال النار على مقر الهلال الأحمر بخان يونس
التاريخ
2/2/2024 9:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقره بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الهلال الأحمر إن طواقمه عاجزة عن نقل المصابين إلى مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب استمرار إطلاق النار.
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