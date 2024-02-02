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3 شهداء بإطلاق الاحتلال النار على مقر الهلال الأحمر بخان يونس

2/2/2024 9:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقره بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقال الهلال الأحمر إن طواقمه عاجزة عن نقل المصابين إلى مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب استمرار إطلاق النار.

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