الاحتلال يقصف مستودع الأدوية المركزي في غزة

الاحتلال يقصف مستودع الأدوية المركزي في غزة
التاريخ
2/2/2024 9:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وادى قصف المستودع الى استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة آخرين.
يأتي هذا التطور بينما يواصل الاحتلال استهداف المستشفيات في القطاع.
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