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الاحتلال يقصف مستودع الأدوية المركزي في غزة

2/2/2024 9:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة.


وادى قصف المستودع الى استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة آخرين.

يأتي هذا التطور بينما يواصل الاحتلال استهداف المستشفيات في القطاع.


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