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النشامى يتغلب على طاجيكستان ويتأهل الى الدور نصف النهائي الآسيوي

2/2/2024 9:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره الطاجيكي 1-0، وتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا.
وحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة.
وحقق المنتخب إنجاز تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا.
وبلغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد؛ وهو أفضل إنجاز للكرة الأردنية.














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