النشامى يتغلب على طاجيكستان ويتأهل الى الدور نصف النهائي الآسيوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره الطاجيكي 1-0، وتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا.
وحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة.
وحقق المنتخب إنجاز تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا.
وبلغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد؛ وهو أفضل إنجاز للكرة الأردنية.
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