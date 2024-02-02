الرد الأميركي على مقتل 3 جنود يشمل أهدافًا في دول خارج إيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم اليوم الجمعة، إن الرد العسكري على مقتل 3 جنود أميركيين قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران.
وأضاف المسؤولون أن "العملية ستكون أقوى رد على الميليشيات بعد أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية".
وأشاروا إلى أن الهجوم المضاد الذي استقر عليه جو بايدن قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع.
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