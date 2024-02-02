الرد الأميركي على مقتل 3 جنود يشمل أهدافًا في دول خارج إيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم اليوم الجمعة، إن الرد العسكري على مقتل 3 جنود أميركيين قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران.



وأضاف المسؤولون أن "العملية ستكون أقوى رد على الميليشيات بعد أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية".



وأشاروا إلى أن الهجوم المضاد الذي استقر عليه جو بايدن قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع.

