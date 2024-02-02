Friday, 02 February 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يهنئ النشامى بالتأهل التاريخي بأرض الملعب

2/2/2024 9:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني من أرض الملعب بالفوز الكبير والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا.
تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه التاريخي على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر.
وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب عبدالله نصيب في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.




MENAFN02022024000208011052ID1107802357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث