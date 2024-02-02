ولي العهد يهنئ النشامى بالتأهل التاريخي بأرض الملعب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشامى المنتخب الوطني من أرض الملعب بالفوز الكبير والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس آسيا.
تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى نصف نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه التاريخي على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها قطر.
وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب عبدالله نصيب في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.
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