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الملكة رانيا تهنئ النشامى

2/2/2024 9:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت الملكة رانيا العبد الله بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد، والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا التاريخي.
وكتبت الملكة عبر حسابها على منصة "إكس": "ألف مبروك للنشامى".


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