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ابناء المرحوم أسعد حماد ينعون النائب عبد السلام الذيابات

2/2/2024 9:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ببالغ الحزن والأسى ينعى أبناء المرحوم أسعد حماد الاخ والصديق العزيز المرحوم عبد السلام الذيابات ( ابو عماد ) الذي انتقل الى رحمة الله تعالى الخميس الموافق 1-2-2024


سائلين العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

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