ابناء المرحوم أسعد حماد ينعون النائب عبد السلام الذيابات

ابناء المرحوم أسعد حماد ينعون النائب عبد السلام الذيابات
التاريخ
2/2/2024 9:08:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ببالغ الحزن والأسى ينعى أبناء المرحوم أسعد حماد الاخ والصديق العزيز المرحوم عبد السلام الذيابات ( ابو عماد ) الذي انتقل الى رحمة الله تعالى الخميس الموافق 1-2-2024
سائلين العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .
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