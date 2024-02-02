سرايا القدس تعلن قصف موقع فجة العسكري شرق غزة
التاريخ
2/2/2024 8:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها قصفت موقع فجة العسكري شرق غزة بصواريخ "107" في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.
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