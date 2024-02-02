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سرايا القدس تعلن قصف موقع فجة العسكري شرق غزة

2/2/2024 8:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها قصفت موقع فجة العسكري شرق غزة بصواريخ "107" في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.





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