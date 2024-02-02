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13 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

2/2/2024 8:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى 13 ألف مصل فلسطيني صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين المقدسيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان، كما انتشرت قوات الاحتلال في وادي الجوز ورأس العامود، ومنعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول باب الأسباط.




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