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المقررة الأممية تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقيته الإقتصادية مع إسرائيل

2/2/2024 8:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق" اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل، على ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في غزة.
وقالت ألبانيز في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30 بالمئة من تجارتها السلعية".
وأوضحت، أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على "احترام حقوق الإنسان".
وأضافت ألبانيز، أن إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب اسرائيل "إبادة جماعية" في غزة "يلزم الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية".




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