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7.2 مليارات درهم سيولة أسبوعية للأسهم المحلية

2/2/2024 8:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 7.2 مليارات درهم في خلال تداولات الأسبوع الحالي، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" النشاط.

وتوزعت السيولة بواقع 5.35 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.89 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.7 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 107.16 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.615 تريليون درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.895 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو 1.06 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي القابضة" بنحو 421.5 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 373.6 مليون درهم، و"أبوظبي الأول" 266.8 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 365.5 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 285.5 مليون درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 229 مليون درهم.


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