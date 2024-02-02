خضع للعلاج النفسي .. تمزق حذاؤه فطالب المتجر بتعويض

في واقعة طريفة طالب محامٍ هندي بتعويض من أحد متاجر الأحذية بعدما تمزق حذاؤه الذي اشتراه من المتجر ما اضطره إلى التخلف عن حضور حفل زفاف صهره.

وذكر الشاكي في طلبه أنه بسبب الحذاء الممزق، لم يتمكن من حضور حفل زفاف صهره ما سبب أزمة نفسية واضطر إلى الخضوع للعلاج في مستشفى في منطقة كانبور، وفقا لموقع indiatoday.

وادعى جيانيندرا بهان تريباثي، وهو محامٍ، أنه اشترى الحذاء من المتجر في 21 نوفمبر من العام الماضي، مؤكداً أن صاحب المحل أخبره أن الحذاء من علامة تجارية شهيره وعليه ضمان لمدة ستة أشهر، لكنه تمزق بعد ستة أيام فقط، مضيفًا أنه اضطر إلى تفويت حفل زفاف صهره لنفس السبب.

وادعى تريباثي أن ذلك سبب له ضغوطا نفسية، فخضع للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة، أرسل رسالة إلى صاحب المتجر في 19 يناير طالبه فيها بمبلغ 10000 روبية أنفقها على العلاج، و2100 روبية للتسجيل و1200 روبية للحذاء الذي اشتراه، ليصبح إجمالي التعويض 13300 روبية وهو ما يعادل 160 دولارا.

كما هدد تريباثي برفع دعوى ضد صاحب المتجر إذا فشل في تعويضه.

رداً على ذلك، أكد صاحب المتجر أن تريباثي اشترى الحذاء من متجره بالعفل، لكنه نفى الادعاء بأن الحذاء من علامة تجارية شهيرة.

وقال إن تريباثي اشترى الحذاء بخصم 50 في المائة وكان هناك ضمان على أن نعل الحذاء لن يتضرر خلال ستة أشهر، مؤكداً أن ادعاء المحامي لا أساس له من الصحة.



