قواعد اللعب المالي النظيف تحرم بنزيما من الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت سوق الانتقالات الشتوية أحداثها دون وصول أي عروض حقيقية لكريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي.
وأثار بنزيما جدلًا بالغًا في الفترة الماضية حينما تأخر بواقع 17 يومًا في العودة من إجازته في موريشيوس، والانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه، مما حفّز الأقاويل برحيله عن اتحاد جدة السعودي.
وارتبط اسم بنزيما اللاعب جزائري الأصول بعدة أنديةٍ أوروبيةٍ كبرى، مثل ليون الفرنسي ناديه السابق، وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزية، وتعثّرت مساعي ليون المبدئية لاستعادة بنزيما، إذ تبيّن للهدّاف بأنه سيضطر إلى التنازل عن نسبةٍ ليست بالقليلة من راتبه الحالي الضخم.
أما تشيلسي، فكان متخوفًا بدوره من اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، والتعرّض لعقوبة خصم النقاط، بحسب ما كتب موقع "فوتبول لندن" البريطانية، ويعتقد بعض الخبراء بأن مانشستر يونايتد لم يكن ليتحرك فعليًا لضم نجمٍ بحجم وقيمة بنزيما خلال سوق الانتقالات الشتوية، حتى في ظل حاجته لتعويض آنتوني مارسيال.
وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه بينما درّس ليون إمكانية التعاقد مع بنزيما، فإن ابن الـ 36 عامًا لم يتلقَ أي عروض حقيقية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02022024000110011019ID1107802123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.