قواعد اللعب المالي النظيف تحرم بنزيما من الدوري الإنجليزي

اختتمت سوق الانتقالات الشتوية أحداثها دون وصول أي عروض حقيقية لكريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وأثار بنزيما جدلًا بالغًا في الفترة الماضية حينما تأخر بواقع 17 يومًا في العودة من إجازته في موريشيوس، والانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه، مما حفّز الأقاويل برحيله عن اتحاد جدة السعودي.

وارتبط اسم بنزيما اللاعب جزائري الأصول بعدة أنديةٍ أوروبيةٍ كبرى، مثل ليون الفرنسي ناديه السابق، وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزية، وتعثّرت مساعي ليون المبدئية لاستعادة بنزيما، إذ تبيّن للهدّاف بأنه سيضطر إلى التنازل عن نسبةٍ ليست بالقليلة من راتبه الحالي الضخم.

أما تشيلسي، فكان متخوفًا بدوره من اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، والتعرّض لعقوبة خصم النقاط، بحسب ما كتب موقع "فوتبول لندن" البريطانية، ويعتقد بعض الخبراء بأن مانشستر يونايتد لم يكن ليتحرك فعليًا لضم نجمٍ بحجم وقيمة بنزيما خلال سوق الانتقالات الشتوية، حتى في ظل حاجته لتعويض آنتوني مارسيال.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه بينما درّس ليون إمكانية التعاقد مع بنزيما، فإن ابن الـ 36 عامًا لم يتلقَ أي عروض حقيقية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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