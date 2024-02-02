أجواء غائمة وأمطار متفرقة على أبوظبي والمناطق الساحلية

مع تعمق المنخفض الجوي تدريجياً اليوم "الجمعة" وزيادة كميات السحب الركامية والتي امتدت إلى المناطق الشرقية والساحلية وغطت أجواء الدولة، هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة، فيما استمرت الرياح النشطة والقوية على المناطق المكشوفة والداخلية وصلت سرعتها إلى 55 كم/س، وكانت مثيرة للغبار وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على اليابسة واضطراب البحر وارتفاع الموج إلى 10 أقدام في العمق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، شهدت اليوم مناطق متفرقة سقوط أمطار غزيرة على كل من الفوعة والشويب في العين، ومتوسطة إلى غزيرة على مدينة خليفة والنوف وجزيرة الأريام وجزيرة أبوظبي والمصفح والوثبة وطريف وحبشان، وجبل علي في دبي، وأم القيوين ومسافي ووادي العيم برأس الخيمة ودبا الحصن في الفجيرة.

كما سقطت أمطار متوسطة على طريف والمرفأ بمطقة الظفرة، وجزيرة الحديرات والشامخة والفلاح وجزيرة أبو الأبيض في أبوظبي، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد بين المرفأ والرويس، كما سقطت أمطار خفيفة على عدد من الجزر وبعض المناطق الأخرى.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على العين في العامرة والساد وزاخر وفلج هزاع وسويحان، وفي أبوظبي سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على العجبان وناهل ومدينة شخبوط والوثبة والشوامخ ومدينة محمد بن زايد وبني ياس، ومطار الشارقة الدولي ومطار الفجيرة الدولي.

وسجلت اليوم أدني درجة حرارة على الدولة بمقدار 11.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 3:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن تقل كميات السحب تدريجيا يوم غد "السبت" ليكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها تصل إلى 60 كم/س، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.





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