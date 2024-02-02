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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

2/2/2024 8:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

والخليج العربي شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:53، والجزر الأول عند الساعة 23:36.

وبحر عمان مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند16:47، والمد الثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 09:40، والجزر الثاني عند الساعة 20:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 20 17 75 55

دبي 22 18 60 45

الشارقة 22 17 65 45

عجمان 22 17 70 40

أم القيوين 23 15 70 40

رأس الخيمة 23 17 65 40

الفجيرة 25 17 70 40

العـين 20 14 85 40

ليوا 20 14 80 50

الرويس 19 16 70 45

السلع 20 16 75 40

دلـمـا 22 19 60 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 20 75 40

أبو موسى 23 20 65 45.

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