خبرني : أسوشيتد برس: نصف الأميركيين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها

خبرني : أسوشيتد برس: نصف الأميركيين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها
التاريخ
2/2/2024 7:27:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهر استطلاع لوكالة أسوشيتد برس أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة.
MENAFN02022024000151011027ID1107802062
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