Friday, 02 February 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : أسوشيتد برس: نصف الأميركيين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها

2/2/2024 7:27:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهر استطلاع لوكالة أسوشيتد برس أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة.

MENAFN02022024000151011027ID1107802062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث