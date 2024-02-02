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بعد فعلته أمام كوريا.. مانشيني يزيد الطين بلة

2/2/2024 7:27:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لاحظت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية بأن أزمة روبيرتو مانشيني لم تخف حدتها، في أعقاب الاعتذار الذي تقدّم به مدرب المنتخب السعودي.

وكان مانشيني أثار استياءً عارما حينما أدار ظهره، وخرج من أرضية الملعب، قبل انتهاء ركلات الجزاء الترجيحية بين المنتخب السعودي والمنتخب الكوري الجنوبي.

ولم يمكث ابن الـ 59 عامًا حتى تأكدت بشكلٍ رسميٍ خسارة الأخضر بنتيجة 4-2، وإقصائه من دور الـ 16 في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

واعتُبر سلوك مانشيني دلالة على الانهزامية وانعدام الاحترام للفريق الذي يقوده، مما أجج الغضب منه في الشارع الرياضي السعودي.

ودافع المدرب الإيطالي عن نفسه بعد المباراة، مشدداً، "لم يكن سلوكي دليلا على عدم احترامي لأي شخص، اعتقدت بأن ركلات الجزاء الترجيحية قد استُنفذت".

وأشارت "لا ريبابليكا" إلى الشعور بالامتعاض من المهاجم السابق بين مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبين القيادات السعودية على حد السواء، واعترفت الصحيفة الإيطالية بأن خروج مانشيني من أرضية الملعب قبل صافرة انتهاء القمة ضد كوريا الجنوبية أصبح يهدد استمراريته في وظيفته.

وتعتقد "لا ريبابليكا" بأن اعتذار المدرب السابق للمنتخب الإيطالي "لم يفعل شيئًا سوى زيادة حالة التوتر".

ولا يبدو التقرير الناطق باللغة الإيطالية مجانبًا للصواب، إذ هاجمت بعض الشخصيات الرياضية السعودية مانشيني، حتى على الرغم من اعتذاره.

وكان سعد الحارثي، النجم السابق للأخضر، قد اتهم مانشيني بـ "الكذب على الهواء مباشرةً"، وعدم "احترام شعار المملكة العربية السعودية وتاريخها"، وشدد الحارثي في ظهورٍ له عبر برنامج "دورينا" التلفزيوني على أن "مانشيني لم يترك لنا أي مجال لإحسان الظن في تصرفاته".

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