بعد فعلته أمام كوريا.. مانشيني يزيد الطين بلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
لاحظت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية بأن أزمة روبيرتو مانشيني لم تخف حدتها، في أعقاب الاعتذار الذي تقدّم به مدرب المنتخب السعودي.
وكان مانشيني أثار استياءً عارما حينما أدار ظهره، وخرج من أرضية الملعب، قبل انتهاء ركلات الجزاء الترجيحية بين المنتخب السعودي والمنتخب الكوري الجنوبي.
ولم يمكث ابن الـ 59 عامًا حتى تأكدت بشكلٍ رسميٍ خسارة الأخضر بنتيجة 4-2، وإقصائه من دور الـ 16 في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
واعتُبر سلوك مانشيني دلالة على الانهزامية وانعدام الاحترام للفريق الذي يقوده، مما أجج الغضب منه في الشارع الرياضي السعودي.
ودافع المدرب الإيطالي عن نفسه بعد المباراة، مشدداً، "لم يكن سلوكي دليلا على عدم احترامي لأي شخص، اعتقدت بأن ركلات الجزاء الترجيحية قد استُنفذت".
وأشارت "لا ريبابليكا" إلى الشعور بالامتعاض من المهاجم السابق بين مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبين القيادات السعودية على حد السواء، واعترفت الصحيفة الإيطالية بأن خروج مانشيني من أرضية الملعب قبل صافرة انتهاء القمة ضد كوريا الجنوبية أصبح يهدد استمراريته في وظيفته.
وتعتقد "لا ريبابليكا" بأن اعتذار المدرب السابق للمنتخب الإيطالي "لم يفعل شيئًا سوى زيادة حالة التوتر".
ولا يبدو التقرير الناطق باللغة الإيطالية مجانبًا للصواب، إذ هاجمت بعض الشخصيات الرياضية السعودية مانشيني، حتى على الرغم من اعتذاره.
وكان سعد الحارثي، النجم السابق للأخضر، قد اتهم مانشيني بـ "الكذب على الهواء مباشرةً"، وعدم "احترام شعار المملكة العربية السعودية وتاريخها"، وشدد الحارثي في ظهورٍ له عبر برنامج "دورينا" التلفزيوني على أن "مانشيني لم يترك لنا أي مجال لإحسان الظن في تصرفاته".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02022024000110011019ID1107802061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.