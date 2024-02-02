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قبل مونديال 2026.. مقتل لاعب في المكسيك بـ 6 طلقات

2/2/2024 7:27:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة ودية في المكسيك مقتل اللاعب سيرجيو بوريجي رميًا بالرصاص على يد مجهول، قبل ما يقرب من عامين على بداية كأس العالم 2026، التي تستضيفها المكسيك مع كندا والولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تعرض اللاعب البوليفي سيرجيو بوريجي للقتل عمداً، بعدما أطلق عليه 6 طلقات عليه، ليلقى مصرعه في الحال.

وأشارت الصحيفة إلى اللاعب خرج من الملعب لتناول الماء فتمت عملية الهجوم عليه، مشددة على أن الشخص الذي أطلق النار عليه هرب سريعًا عن طريق دراجة نارية كانت تنتظره عند مدخل الملعب.

ووصلت خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ اللاعب الذي توفي فور إطلاق النار عليه.

يذكر أن سيرجيو بوريجي، كان يبلغ من العمر 38 عامًا، ولعب 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه اعتزل عالم الاحتراف عام 2015، واستمر في لعب المباريات الودية.

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