«إي آند» تحتفي بتخريج 80 مواطناً في برنامج الذكاء الاصطناعي

احتفت «إي آند»، المجموعة العاملة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار؛ بتخريج 80 من مواطني دولة الإمارات في الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى الاستثمار في المواهب الوطنية من قادة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.

وأطلقت «إي آند» البرنامج عام 2021، في مبادرة سباقة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لمواكبة التكنولوجيا المستقبلية.

حضر حفل تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»، ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالإنابة في «إي آند»، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الحياة»، وعبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إي آند»، وميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند إنترناشونال»، وخالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من إي آند».

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»: «ينسجم برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي مع تطلعات «إي آند» في تحقيق الريادة على صعيد تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواصلة جهودها الهادفة إلى دعم أجندة التوطين في دولة الإمارات. ونفخر اليوم بالخريجين الجدد للبرنامج، الذي يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به إي آند في استقطاب مواطني الدولة وصقل مواهبهم في التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ضمان جاهزيتهم للمستقبل وتحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 والهادفة إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031».

ولفت إلى أن استثمار المجموعة في الكوادر البشرية لا يتوقف عند البرامج التدريبية للتقنيات المتطورة فحسب، بل يمتد إلى العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وضمان تطور المسيرة المهنية للموظفين ضمن المجموعة.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالإنابة في المجموعة: «استقبل برنامج الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاقه في عام 2021، ما يزيد على 200 من قادة الذكاء الاصطناعي المستقبليين، وهو ما يؤكد التزام «إي آند» برعاية ودعم المواهب الوطنية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية في التقنيات الناشئة. ويدعم البرنامج أيضاً جهودنا في تحقيق طموحاتنا في التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية من ريادة التقنيات المستقبلية. كما يشهد برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي مشاركة لافتة من مواطنات الدولة بنسبة تقارب 73%؛ ليعكس بذلك التزامنا بتمكين المرأة الإماراتية في قطاع التكنولوجيا وتعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل».

ويتم اختيار المرشحين لبرنامج الذكاء الاصطناعي من خلال تقييمات «هاكاثون» و«ثنكاثون»؛ حيث يتعين عليهم إجراء دراسة حالة وظيفية، وتقديم الحلول لها. ويحظى خريجو برنامج الذكاء الاصطناعي بفرصة العمل على مشروعات واقعية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح للجيل القادم من القادة الحصول على تجارب تعليمية حقيقية تسلط الضوء على المهارات المطلوبة لرواد الأعمال الرقميين في المستقبل.

ويتألف برنامج الذكاء الاصطناعي من مرحلتين تعليميتين، على مدار تسعة أشهر، ويوفر للخريجين الإماراتيين إمكانية التعلم العملي؛ من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والتحليلات، والأمن السيبراني. كما يحصل الخريجون على فرصة التعمق في المهارات القيادية؛ مثل: التواصل، واتخاذ القرار، والذكاء العاطفي، وتطوير المهارات في المراكز القيادية.

واستقبل برنامج الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاقه في عام 2021، خمس دفعات، وبلغ إجمالي عدد الخريجين المؤهلين والخاضعين للتدريب أكثر من 200، كما حققت الإناث تميزاً ملحوظاً خلال البرنامج، لتصل نسبتهن إلى 73% من إجمالي الخريجين.

وتم تصميم برنامج الذكاء الاصطناعي التابع لـ «إي آند» بالتعاون مع أبرز منصات التدريب الرائدة والعالمية في القطاع، مثل Udacity- Alliance - Harvard Business Review - MIT – LinkedIn - Udemy، كما يحصل كل خريج على خطة تطوير شخصية، إلى جانب التوجيه والتدريب المنتظم.





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