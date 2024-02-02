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سوريا تتخذ قرارًا حاسمًا مع هيكتور كوبر

2/2/2024 7:27:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتخذ الاتحاد السوري لكرة القدم، قرارًا حاسمًا مع هيكتور كوبر، الذي يتولى الإدارة الفنية لمنتخب نسور قاسيون.

وكان كوبر وصّل مؤخرًا بالمنتخب السوري إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، وودّع نسور قاسيون بصعوبةٍ، إذ فرضوا التعادل بنتيجة 1-1 على المنتخب الإيراني، قبل أن يخسروا ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وعلى الفور، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، الإبقاء على كوبر وجهازه المعاون المكون من محمود فايز، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، وتجديد عقد المدرب الأرجنتيني لفترة جديدة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن مسؤولي الاتحاد السوري لكرة القدم، عقدوا اجتماعًا بالفعل مع المدرب الأرجنتيني بعد الخروج من كأس أمم آسيا 2023، وعرض الاتحاد السوري على كوبر تجديد عقده مع نسور قاسيون، والبقاء مع طاقمه الفني الذي يضم المصريين فايز والحضري.

ورحب كوبر بالعرض المقدم للاستمرار في منصبه، ليستكمل المشوار مع منتخب سوريا الذي تولى تدريبه في فبراير 2023.

وسيذهب المدرب السابق لمنتخبي مصر وأوزباكستان في إجازةٍ قصيرةٍ إلى بلاده، بعد انتهاء مشوار سوريا في كأس أمم آسيا، وسوف يباشر بعدها إجراءات تجديد عقده.

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