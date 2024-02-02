حمدان بن محمد: «أنا هـنا.. لكن طمـوحـاتي هناك»

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه على «إنستغرام» بيتين شعريين مرفقين بصورة سموه بجانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قال فيهما:



من خلـقـة الإنسـان يـحتـاج الإدراك

كي يصنع التاريخ في الطول والعرض

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أنا هـنا.. لكن طمـوحـاتي هنــــــاك

بعد ما حققت الطموحات في الأرض

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