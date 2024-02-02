إهانة بالغة وعقوبة منتظرة.. حركة الشفاه تورط بيلينغهام

قرأ بعض متابعي مباراة الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، حركة شفاه جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، المُتهم بإهانة ميسون جرينوود نجم خيتافي.

وكان بيلينغهام قد قام بالتحامٍ ضد جرينوود على مقربةٍ من خط الملعب، خلال المباراة التي انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين نظيفين، وأثناء لحظة خروج الكرة من أرضية الملعب، رصدت كاميرات النقل التلفزيوني تفوّه بيلينغهام بشيءٍ نحو اللاعب المُعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويزعم عددٌ من محبي كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم لاحظوا من خلال حركة الشفاه تفوّه بيلينغهام بكلمة "مُغتصب" باللغة الإنجليزية، ولم تستبعد صحيفة "سبورت" الإسبانية بدورها أن يكون نجم ريال مدريد قد وصف خصمه بـ"المُغتصب"، دون أن تؤكد على ذلك.

واكتفت "سبورت" بوصف الإهانة التي تعرّض لها جرينوود خلال المباراة بـ "البالغة"، وتشير هذه الكلمة إلى قضيةٍ ارتبطت بجرينوود في 2022، حيث أُوقف عن المشاركة مع مانشستر يونايتد على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته واغتصابها.

وذكرت التقارير بأن نادي خيتافي أصر على إيراد الإهانة التي تفوّه بها بيلينغهام إلى جرينوود ضمن التقرير الرسمي لحكم المباراة، وفي حال إثبات تفوّه بيلينجهام بالكلمة المهينة ضد جرينوود، فإن لاعب خط الوسط قد يجد نفسه أمام عقوبةٍ من لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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