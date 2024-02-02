رضخ أمام الأمر الواقع.. كواليس استقالة جمال بالماضي من تدريب الجزائر

ادّعى موقع "أوراس" الجزائري بأن جمال بلماضي كان يسعى إلى التمسك بمنصبه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الجزائري.

وكان قد تقدّم باستقالته في أعقاب الخروج الحزين لمحاربي الصحراء، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأنهى جمال بلماضي بذلك، فترة 5 سنوات ونصف السنة تقريبًا كان قد قضاها مدربًا للمنتخب الجزائري، إذ تولّى المهمة في 2018.

وقال موقع "أوراس" أن بلماضي كان ينوي العودة إلى الجزائر من كوت ديفوار (البلد المستضيف لكأس أمم إفريقيا 2023) للتفاوض مع وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على استمراره.

وأوضح "أوراس" بأن ابن الـ 47 عامًا كان يريد أن يستكمل مع محاربي الصحراء مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ودشن المنتخب الجزائري التصفيات مع بلماضي، حيث حصدوا العلامة الكاملة من أول جولتين، واعتلوا صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وكتب "أوراس" بأن بلماضي رضخ للأمر الواقع في نهاية المطاف، فتقدّم باستقالته.

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