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حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها محمد القرقاوي بمناسبة عودة ضاحي خلفان من رحلة علاج

2/2/2024 7:27:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مأدبة الغداء التي أقامها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في منطقة الخوانيج بمناسبة عودة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، من رحلة العلاج خارج الدولة.

حضر المأدبة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في دبي.


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