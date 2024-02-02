13 ألف مواطن فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أدى 13 ألف مواطن فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان، كما انتشرت في وادي الجوز ورأس العامود، ومنعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول باب الأسباط.

وقد أدى مواطنون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط، وفي حي رأس العامود، عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ودعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، المواطنين إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، وألا يتركوه وحيدا.