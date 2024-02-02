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مسيرة وسط البلد: تقويض الأونروا لن يمر

2/2/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المئات بعد صلاة الجمعة بمسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في عمان، للتضامن مع الأهل في غزة الذين يتعرضون منذ 119 يوما، لحرب إبادة همجية، وللتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل أمام مرأى العالم.
وندد المشاركون في حصار غزة وطالبوا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع المحاصر تحت العدوان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.


كما نددوا بالهجمة الإسرائيلية الغربية على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الأونروا، مستنكرين تجفيف الدعم المادي عنها.


وأكدوا أن تقويض الأونروا لن يمر، وأن المحاولات الإسرائيلية بشأن المنظمة الدولية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني.


MENAFN02022024000208011052ID1107802034

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