مسيرة وسط البلد: تقويض الأونروا لن يمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المئات بعد صلاة الجمعة بمسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في عمان، للتضامن مع الأهل في غزة الذين يتعرضون منذ 119 يوما، لحرب إبادة همجية، وللتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل أمام مرأى العالم.
وندد المشاركون في حصار غزة وطالبوا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع المحاصر تحت العدوان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
كما نددوا بالهجمة الإسرائيلية الغربية على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الأونروا، مستنكرين تجفيف الدعم المادي عنها.
وأكدوا أن تقويض الأونروا لن يمر، وأن المحاولات الإسرائيلية بشأن المنظمة الدولية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني.
MENAFN02022024000208011052ID1107802034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.