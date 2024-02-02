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بث مباشر .. الأردن (0) طاجيكستان (0)

2/2/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل مباراة الاردن وطاجيكستان، لحساب الدور ربع النهائي، لبطولة كأس آسيا 2024.
وتاليا رابط البث المباشر




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