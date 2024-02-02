ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب

ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب
التاريخ
2/2/2024 7:17:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حضر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والاميرة رجوة، والأمير علي والأميرة سلمى، في استاد أحمد بن علي، لمساندة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023.
MENAFN02022024000208011052ID1107802032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.