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ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب

2/2/2024 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حضر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والاميرة رجوة، والأمير علي والأميرة سلمى، في استاد أحمد بن علي، لمساندة المنتخب الوطني الأردني أمام نظيره الطاجيكستاني، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023.




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