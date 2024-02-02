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وزارة الصحة بغزة: أكثر من 27 ألف شهيد و66 ألف جريح

2/2/2024 7:17:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و131، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66 ألفا و287.


كما قالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.


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