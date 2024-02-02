الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف لا زال مجهولا

MENAFN - Al Wakeel News)ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها.



وذكرت الجمعية في تصريح صحفي، أن أكثر من 89 ساعة مرت و لا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات في مدينة غزة مجهولا.



وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.