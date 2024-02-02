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الاحتلال يمنع أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

2/2/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في القدس ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وافادت مصادر فلسطينية ان الاحتلال منع خطيب الأقصى عكرمة صبري من الدخول الى المسجد الأقصى .

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