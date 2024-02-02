الاحتلال يمنع أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

الاحتلال يمنع أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى
التاريخ
2/2/2024 6:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في القدس ومنعت أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وافادت مصادر فلسطينية ان الاحتلال منع خطيب الأقصى عكرمة صبري من الدخول الى المسجد الأقصى .
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