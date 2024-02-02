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استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل

2/2/2024 6:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس ما يزال مستمرا.


كما أوضح أن مرضى الكلى دخلوا مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.


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