استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل

استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل
التاريخ
2/2/2024 6:09:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس ما يزال مستمرا.
كما أوضح أن مرضى الكلى دخلوا مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.
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