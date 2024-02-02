الاحتلال يغلق دير استيا غرب سلفيت لمنع فعالية مناهضة للاستيطان

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من بلدة دير استيا غرب سلفيت، ولجان حقوق الإنسان، من إقامة فعالية مناهضة للاستعمار، حيث أغلقت مداخل البلدة ومنعتهم من الحركة.
وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب إن قوات الاحتلال منعت حافلات تقل أشخاص من لجان حقوق الإنسان وأهالي البلدة من الدخول إلى ديراستيا للمشاركة في فعالية ضد الاستعمار، وأعلنت أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة.
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