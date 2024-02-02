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الاحتلال يغلق دير استيا غرب سلفيت لمنع فعالية مناهضة للاستيطان

2/2/2024 6:09:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من بلدة دير استيا غرب سلفيت، ولجان حقوق الإنسان، من إقامة فعالية مناهضة للاستعمار، حيث أغلقت مداخل البلدة ومنعتهم من الحركة.

وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب إن قوات الاحتلال منعت حافلات تقل أشخاص من لجان حقوق الإنسان وأهالي البلدة من الدخول إلى ديراستيا للمشاركة في فعالية ضد الاستعمار، وأعلنت أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة.




MENAFN02022024000205011050ID1107801832

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