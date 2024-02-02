الاحتلال يغلق دير استيا غرب سلفيت لمنع فعالية مناهضة للاستيطان

وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب إن قوات الاحتلال منعت حافلات تقل أشخاص من لجان حقوق الإنسان وأهالي البلدة من الدخول إلى ديراستيا للمشاركة في فعالية ضد الاستعمار، وأعلنت أن البلدة منطقة عسكرية مغلقة.

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