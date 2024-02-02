محللون إسرائيليون: نتنياهو يسعى لإحباط صفقة تبادل الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أجمع محللون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيسعى من أجل إحباط صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، التي تبلورت خلال لقاء رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية والمصرية ورئيس وزراء قطر في باريس، الأحد الماضي.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإنه "يبدو أن صفقة تحرير المخطوفين القادمة ما زالت غير منتهية". وبالرغم من التوقعات المتفائلة لمصادر أميركية ومصرية وقطرية، لكن "لا يوجد الآن أي يقين أن الاتصالات ستنتهي بتفاهمات أو حتى بجدول زمني واضح لتنفيذها".

وأشار هرئيل إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل أسرى من دون تواجد فعلي وبالتزامن لوفدين عن إسرائيل وحماس في القاهرة.

وأضاف أن قسما من التسريبات حول الصفقة في وسائل إعلام "مصدرها إسرائيل، ومن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو. وكانت خطوة متعددة المراحل: بداية بنشر خطة رادعة للصفقة – مثل تحرير آلاف المخربين؛ ثم الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 الذي أشار إلى أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي تعارض صفقة كهذه؛ وبعد ذلك تصريح نتنياهو بأنه 'لن نحرر آلاف المخربين؛ وأخير لقاء نتنياهو مع عائلات المخطوفين وقوله إنه 'كلما تم الحفاظ على سرية مجهود التحرير، تكون احتمالات نجاحه أكبر'".

وتابع هرئيل أن "نتنياهو يحاول السيطرة على جميع مراحل هذه العملية، ويتعالى الاشتباه أنه ليس مسرعا لدفع صفقة، لأن خطوة كهذه من شأنها أن تضعه في مسار تصادم مع الجناح اليميني المتطرف في ائتلافه. وهو يتجاهل أن رؤساء جهاز الأمن، الذين أوفدهم إلى باريس، كانوا قد نسقوا مسبقا مع الوسطاء وأن تفاصيل كثيرة في الصفقة تبلورت بموافقة إسرائيل".

وانضم وزراء اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ومن الليكود، إلى الانتقادات العلنية للصفقة. وحسب هرئيل، فإنه "لم يتفق في المفاوضات حتى الآن على معادلة. ليس معلوما عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج إسرائيل عنهم مقابل كل واحد من المخطوفين. وعلى الأرجح أن يرتفع عدد المحررين الفلسطينيين بشكل كبير في المراحل النهائية للصفقة".

وأضاف: "يبدو أنه لا يزال بإمكان نتنياهو الإيفاء بوعوده التي أطلقها هذا الأسبوع، بألا يوقف الحرب كليا وألا يحرر آلاف المخربين، في المرحلة الأولى على الأقل. لكن استمرار تطبيق الصفقة سيصعد بالنسبة له الصعوبة السياسية في الجناح اليميني في الحكومة، وكذلك بالنسبة لقسم من ناخبيه".

ولفت هرئيل إلى أنه "في الخلفية، هو يكافح ضد تهديد سياسي أيضا. فبالرغم من أن رئيس الحكومة يواصل مغازلة فكرة صفقة سياسية كبيرة، تشمل تطبيعا مع السعودية، إلا أنه بالنسبة له تكمن فيها مخاطر أيضا. فالولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان اعترافا رسميا بدولة فلسطينية. وهذه وسيلة ضغط واضحة على إسرائيل، ولم تمارس ضد أي رئيس حكومة إسرائيلية آخر".

من جانبه، أشار المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، إلى أن "نتنياهو يخوض معركة معقدة، والهدف هو إحباط الصفقة من دون أن يتمكن أحد من اتهامه بإحباطها. وهو ليس مستعدا لدفع ثمن الصفقة ولا ثمن إحباطها".

وشدد برنياع أيضا على أن "نتنياهو لا يكافح فقط من أجل الثمن الذي يطالب بدفعه في الصفقة، وإنما بالأساس من أجل الثمن الذي سيضطر إلى دفعه في حال تنفيذ الصفقة. ويتحدثون (في تقارير صحافية) عن عدد الأسرى الذين سيحررون ونوعيتهم وخطورتهم. ويتحدثون عن دمج حماس بحكومة فلسطينية مستقبلية. وهذه أثمان ليست بسيطة بالنسبة لأمن إسرائيل. لكن ما يقلق نتنياهو، وربما بالأساس، هو الثمن السياسي. فحكومته وبقاؤه وإرثه سيكونون في خطر".

وأشار برنياع إلى كيفية نشوء خطة بايدن لما بعد الحرب على غزة. "أحداث 7 أكتوبر أدت إلى استنتاجات في واشنطن مختلفة كليا عن تلك التي تعالت في الكِرْيا في تل أبيب (مقر وزارة الأمن والجيش). والضعف الذي أظهره الجيش الإسرائيلي في ذلك الصباح وتعلقه المطلق بالإمدادات الطارئة الأميركية، أدت إلى الاستنتاج بأن إسرائيل لا يمكن أن تهتم بنفسها لوحدها. وامتناع نتنياهو المتواصل عن اتخاذ قرارات عزز هذا الاستنتاج. وأصدقاؤها الأميركيون ملزمون بأن يقرروا بدلا عنها ومن أجلها".

بدورها، رأت المحللة السياسية في موقع "واللا" الإلكتروني، طال شاليف، أن شعار "حتى الانتصار المطلق" في الحرب على غزة الذي يكرره نتنياهو، يأتي من أجل صد "الضغوط الداخلية والخارجية من أجل دفع صفقة مخطوفين أخرى واتخاذ قرار حول ماذا سيحدث في غزة في اليوم الذي يلي انتهاء الحرب".

وأضافت أن "نتنياهو قرر تصعيد حملة الانتصار في محاولة للانتعاش من انهياره في الرأي العام منذ مجزرة 7 أكتوبر. وكلما كرر 'الانتصار'، يأمل أن يتم التعتيم في الوعي العام على الكلمات كارثة، إخفاق، مصيبة، أو هزيمة، التي منيت بها إسرائيل بقيادته".

ولفتت إلى أن هذه الحملة "لا تنجح بخداع الرأي العام، ونسب التأييد له مستمرة بالتدهور. لكن عدا هندسة وعي بسيطة، فإن للتعهد بالقتال حتى 'الانتصار المطلق' يوجد هدف سياسي واضح، وهو المماطلة بقدر الإمكان ومنع انتخابات قد تشكل خطرا على كرسيه".

وتابعت شاليف أن "نتنياهو الذي بنى حياته السياسية على محاربة الإرهاب، يعلم أنه في التاريخ لا يوجد انتصار مطلق على منظمات إرهابية مثل حماس، التي هدفها هو البقاء كمنظمات إرهابية ومقاومة. لكن التعهد بالانتصار المطلق يضمن ألا تنتهي الحرب قريبا، ويؤخر سيناريوهات اليوم التالي السياسية التي ستقرع بابه، من تفكيك كابينيت الحرب مع غانتس وآيزنكوت، ومرورا بالتحقيق حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر بلجنة تحقيق رسمية، وانتهاء بحركات الاحتجاج التي باتت تستعد للعودة إلى الشوارع لتطالب بانتخابات جديدة".

وأضافت أن "التعهد بانتصار مطلق يمنح أملا لشركائه المتطرفين في اليمين، الذين يحلمون ويرقصون على وقع إعادة احتلال وإقامة مستوطنات في قطاع غزة، ويشعل مؤيديه الذين يخشون أن صفقة لتحرير المخطوفين ستبشر بنهاية الحرب".



