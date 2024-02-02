مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط مكاسب أسهم شركات الرقائق في وول ستريت، ومع ترقب تقرير الوظائف الشهري في أميركا.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.4 بالمئة إلى 36158 نقطة، وبعدما صعد بأكثر من 1 بالمئة خلال الجلسة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



فيما صعد المؤشر توبكس 0.2 بالمئة مسجلا 2539 نقطة، كما حقق مكسبا أسبوعيا بنسبة 1.1 بالمئة.

