مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط مكاسب أسهم شركات الرقائق في وول ستريت، ومع ترقب تقرير الوظائف الشهري في أميركا.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 0.4 بالمئة إلى 36158 نقطة، وبعدما صعد بأكثر من 1 بالمئة خلال الجلسة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
فيما صعد المؤشر توبكس 0.2 بالمئة مسجلا 2539 نقطة، كما حقق مكسبا أسبوعيا بنسبة 1.1 بالمئة.
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