ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
التاريخ
2/2/2024 6:09:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري–
صعد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أمام الدولار، بعد يومين من التراجع أمام العملة الأميركية.
وحسب التقارير الإقتصادية البريطانية لهذا اليوم، ارتفع الإسترليني بنسبة 14. 0 بالمئة أمام الدولار عند 2762. 1 دولار، فيما استقر أمام اليورو عند 1718. 1 يورو.
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