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ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

2/2/2024 6:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري– صعد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أمام الدولار، بعد يومين من التراجع أمام العملة الأميركية.


وحسب التقارير الإقتصادية البريطانية لهذا اليوم، ارتفع الإسترليني بنسبة 14. 0 بالمئة أمام الدولار عند 2762. 1 دولار، فيما استقر أمام اليورو عند 1718. 1 يورو.

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