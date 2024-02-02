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انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوى في 3 سنوات

2/2/2024 6:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء عالميا في يناير إلى أدنى مستوياته في قرابة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.
وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير انخفاضا من 119.1 في الشهر السابق.
وبينت المنظمة في تقريرها الشهري أن أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي".
وقالت إن أسعار الذرة انخفضت بشكل كبير، في انعكاس لتحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.
وأضافت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، إذ أسهمت وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى إلى انخفاض الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار.




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