لجنة رؤساء اللجان في الوطني الاتحادي تنتخب سعيد العابدي رئيسا ومحمد اليماحي مقررا



انتخبت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الجمعة، سعادة سعيد راشد العابدي رئيساً للجنة، وسعادة محمد أحمد اليماحي مقرراً بالتزكية.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة للمجلس كل من سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، وسعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، وسعادة مريم ماجد بن ثنية.

وتختص لجنة رؤساء اللجان بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.

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