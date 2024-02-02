11.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 3,677 مبايعة بقيمة 8.36 مليار درهم، منها 192 مبايعة للأراضي بقيمة 2.61 مليار درهم و2699 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 146 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 141.34 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 118.15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 78.4 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 70.74 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم بمنطقة الممزر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 428 مبايعة بقيمة 417.34 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 499.07 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 248 مبايعة بقيمة 459.58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.24 مليار درهم منها 89 رهونات أراضي بقيمة 530 مليون درهم و543 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبيه الأولى بقيمة 458.77 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 154 هبة بقيمة 852.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 158.19 مليون درهم.

تصرفات اليوم

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17.2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 15.7 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية تليها مبايعة بقيمة 13.66 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 37.09 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 27.97 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 22.71 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.2 مليون درهم في منطقة ام هرير الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 14.17 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 205.34 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 50.21 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 107.06 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.84 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 3.88 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 141.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 14.78 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 13.21 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبة بقيمة 24.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المنارة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 1.66 مليون درهم.

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