محمد بن راشد: صناعة الأمل صناعة للحياة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أن صناعة الأمل هي صناعة للحياة،
ولا يجوز نشر اليأس والقنوط في الأجيال الجديدة .. بل العكس تماماً .. لأن الإيمان بالأمل إيمان بالحياة.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: تلقينا عبر 4 دورات من مبادرة صناع الأمل أكثر من 300 ألف قصة ومشاركة تحكي واقع شباب وشابات في عالمنا العربي تحدوا الواقع .. وأسهموا بشكل إيجابي في خدمة مجتمعهم وحل مشكلاته ومساعدة غيرهم ... ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا .. لا يجوز نشر اليأس والقنوط في الأجيال الجديدة .. بل العكس تماماً .. لأن الإيمان بالأمل إيمان بالحياة.
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