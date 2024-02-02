محمد بن راشد: صناعة الأمل صناعة للحياة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

أن صناعة الأمل هي صناعة للحياة،

ولا يجوز نشر اليأس والقنوط في الأجيال الجديدة .. بل العكس تماماً .. لأن الإيمان بالأمل إيمان بالحياة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: تلقينا عبر 4 دورات من مبادرة صناع الأمل أكثر من 300 ألف قصة ومشاركة تحكي واقع شباب وشابات في عالمنا العربي تحدوا الواقع .. وأسهموا بشكل إيجابي في خدمة مجتمعهم وحل مشكلاته ومساعدة غيرهم ... ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا .. لا يجوز نشر اليأس والقنوط في الأجيال الجديدة .. بل العكس تماماً .. لأن الإيمان بالأمل إيمان بالحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز