خبرني : نجاح رئيس بلدية أردنية في الثانوية العامة (التوجيهي)

خبرني : نجاح رئيس بلدية أردنية في الثانوية العامة (التوجيهي)
التاريخ
2/2/2024 5:24:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - سطر رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة أجمل صور الطموح والرغبة بنجاحه في الثانوية العامة بعمر 54 عاما.
وحصل المساعفة على معدل 76.5%، ليؤكد بقصة نجاحه بأن لا حدود لطموح والأحلام والتطلعات.
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