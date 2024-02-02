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خبرني : نجاح رئيس بلدية أردنية في الثانوية العامة (التوجيهي)

2/2/2024 5:24:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سطر رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة أجمل صور الطموح والرغبة بنجاحه في الثانوية العامة بعمر 54 عاما.

وحصل المساعفة على معدل 76.5%، ليؤكد بقصة نجاحه بأن لا حدود لطموح والأحلام والتطلعات.

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