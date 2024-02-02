خبرني : الحياري يكشف عن سبب بناء شكل مقر الجيش (السباعي)

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، إن المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، يعتبر مشروعًا ضخمًا، حيث استغرق تنفيذه 4 سنوات ونصف.

وأضاف الحياري، خلال استضافته على برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ، أن المشروع بدأ تنفيذه في عام 2019، وعبر 7 مراحل متتالية.

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح المقر الجديد الأسبوع الجاري، موضحًا أن المقر يقوم على مساحة أرض تمتد إلى 300 دونم، بما يلبي متطلبات القوات المسلحة.

وبين، أن القطعة تعود ملكيتها إلى القوات المسلحة، حيث يضم المقر الجديد العديد من المباني، وأهمها المقر الرئيسي الذي يحتوي على 13 مديرية ورئاسة الأركان، بالإضافة إلى مديرية (المشتريات العسكرية) على أطراف الموقع والتي يرتاد إليها المراجعين

ونوه إلى أن المقر الجديد يتضمن أندية للضباط وضباط الصف، ومنامات لهم ولكامل المرتب، بسعة 678 سريرا، فضلا عن وجود مسجد يتسع لـ 250 مصليًا، وصالات طعام، وصالات رياضية.

*العلاقات الأردنية الإماراتية

وأوضح، أن شكل المقر "سباعي"، كرمزية للمملكة ودولة الإمارات، حيث أن النجمة السباعية على علم الأردن، والسبع الإمارات.

وذكر الحياري موقفًا مع الملحق العسكري الإماراتي، الذي لم يستطيع الإجابة على الأخير في يوم الافتتاح لانشغاله باحدى الأنشطة، "قال ليّ الملحق حينما أجاب عليه.. أنه يرغب بالحصول على صور للمقر.. لأقول له ما قصرتم، ليجيب بأنه لا تتحدث هكذا، القوات المسلحة الأردنية من قامت بانشاء القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، احنا نرد شيئًا من الجميل".