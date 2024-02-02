خبرني : تساقط للثلوج في عجلون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهدت مناطق عبين، صخره ، القاعدة عنجره في محافطة عجلون، تساقطا للثلوج مصحوبا بالتساقط الغزير للأمطار.
وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف الجمعة، إن هناك متابعات مستمرة مع الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.
وأضاف أنه تم التأكيد على كافة الدوائر الرسمية والبلديات لتكثيف برنامج المناوبات والتنسيق مع غرف العمليات للتعامل مع الملاحظات أو الشكاوى التي ترد أولا بأول.
ودعا الشريف المواطنين إلى التعامل بحذر عند السير على الطرقات، خاصة وأن العديد من مناطق المحافظة ومنها عبين وصخره شهدت منذ الأمس تساقطا للثلوج، كما شهدت الشوارع ارتفاعاً في منسوب المياه نتيجة الهطول الغزير للأمطار.
MENAFN02022024000151011027ID1107801712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.