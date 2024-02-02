خبرني : تساقط للثلوج في عجلون

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت مناطق عبين، صخره ، القاعدة عنجره في محافطة عجلون، تساقطا للثلوج مصحوبا بالتساقط الغزير للأمطار.

وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف الجمعة، إن هناك متابعات مستمرة مع الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.

وأضاف أنه تم التأكيد على كافة الدوائر الرسمية والبلديات لتكثيف برنامج المناوبات والتنسيق مع غرف العمليات للتعامل مع الملاحظات أو الشكاوى التي ترد أولا بأول.

ودعا الشريف المواطنين إلى التعامل بحذر عند السير على الطرقات، خاصة وأن العديد من مناطق المحافظة ومنها عبين وصخره شهدت منذ الأمس تساقطا للثلوج، كما شهدت الشوارع ارتفاعاً في منسوب المياه نتيجة الهطول الغزير للأمطار.