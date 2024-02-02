بحجم ناطحة سحاب.. كويكب يمر أمام كوكب الأرض يوم الجمعة



يمر كويكب بحجم ناطحة سحاب على بعد 1.7 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) من كوكب الأرض يوم الجمعة.

ومن غير المحتمل أن يصطدم الكويكب بالأرض لأنه من المتوقع أن يمر على بعد مسافة تبلغ سبعة أضعاف المسافة من كوكبنا إلى القمر.

وتشير تقديرات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن عرض الكويكب يتراوح بين 210 و480 مترا.

ويعني هذا أن حجم الكويكب ربما يماثل حجم مبنى إمباير ستيت في نيويورك أو برج ويليس في شيكاغو.

يعرف الكويكب، الذي تم اكتشافه في عام 2008، باسم "2008 أو اس 7".

ولن يعود إلينا مرة أخرى حتى عام 2032، لكنه سيكون لقاء أبعد بكثير، إذ سيبقى على بعد 72 مليون كيلومتر.

اللقاء بين الكويكب والأرض هذا الأسبوع لن يتسبب في أضرار. كما يتوقع أن تدور ثلاثة كويكبات أصغر حجما أيضا حول الأرض يوم الجمعة دون ضرر.

ولا يزيد عرض الكويكبات الأخرى على عشرات الأمتار.

ومن المنتظر أن يمر كويكبان آخران قرب الأرض يوم السبت.

ويوم الأحد، من المرتقب أن يمر كويكب يبلغ حجمه نصف حجم الكويكب "2008 أو اس 7 ، ويبقى على بعد 7.3 ملايين كيلومتر.