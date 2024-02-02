زيادة قيمة فواتير مياه الشرب في بريطانيا رغم سوء الأداء

تعتزم شركات مياه الشرب في إنجلترا وويلز زيادة قيمة الفواتير للعملاء بنسبة 6% في المتوسط اعتبارا من أبريل المقبل، رغم مشكلات سوء الأداء والغضب الشعبي جراء التسريب في الخطوط والتلوث الناجم عن الصرف الصحي.

وذكرت الشركة المسؤولة عن مياه الشرب في بريطانيا "ووتر يو.كيه" أن المستهلكين سوف يدفعون 473 جنيها استرلينيا (603 دولارات) في المتوسط نظير الحصول عى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي 2024-2025 مقابل 445 جنيها استرلينيا (567 دولارا) خلال العام الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الشعب البريطاني من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتواجه شركات مياه الشرب انتقادات بسبب عدم تطوير بنيتها التحتية المتداعية، في الوقت الذي تدفع فيه أرباح لحملة الأسهم.

وأوضحت "ووتر يو.كيه" أن شركة "تايمز ووتر" وهي أكبر شركة لمياه الشرب والصرف الصحي في البلاد سوف ترفع فواتيرها السنوية بواقع 15 جنيها أسترلينيا في المتوسط اعتبارا من ابريل لتصل إلى 471 جنيها أسترلينيا.

وكشفت بيانات أن شركة تايمز ووتر صبت مياه الصرف الصحي في أنهار لندن لمدة 6590 ساعة خلال الفترة من

ابريل حتى نهاية

ديسمبر عام 2023، في زيادة بواقع خمسة أمثال مقارنة بالعام السابق عليه، كما أن سكان منطقة ريدينج غرب لندن ظلوا بدون خدمة مياه شرب لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بسبب حدوث تسريبات وانسدادات في شبكة المياه جراء برودة الطقس.

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