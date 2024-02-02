عدم استقرار الأحوال الجوية في شهر فبراير على الإمارات

يعتبر شهر فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الإنخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.



وتتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة

أحياناً.

الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحا، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهارا، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)



تزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18 و 21°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين

23 و 28 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين

12 و 16 °م.

أعلى درجة حرارة 39.8 °م في حرس حدود الجزيرة سنة 2009.

أقل درجة حرارة على جبل جيس

سنة 2017 والتي بلغت 5.7 °م تحت الصفر.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح و أعلى هبه

141.5 (كم/ س) على جبل مبرح سنة 2010

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 59 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 88 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 40

%

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021

حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 18 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.



الأمطار



أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 317

ملم على الحويلات

في سنة 1988.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز