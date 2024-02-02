شرطة أبوظبي تبث فيديو لخطورة استخدام الـ سكوتر في الأماكن الغير مخصصة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة استخدام الدراجات الكهربائية "سكوتر" في الأماكن الغير مخصصة لاستخدامها وبدون وسائل الحماية والسلامة .
ودعت شرطة أبوظبي الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام "السكوتر" موضحة أن إستخدامه يكون في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين .
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