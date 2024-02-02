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شرطة أبوظبي تبث فيديو لخطورة استخدام الـ سكوتر في الأماكن الغير مخصصة

2/2/2024 5:23:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة استخدام الدراجات الكهربائية "سكوتر" في الأماكن الغير مخصصة لاستخدامها وبدون وسائل الحماية والسلامة .

ودعت شرطة أبوظبي الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام "السكوتر" موضحة أن إستخدامه يكون في الأماكن المخصصة له الآمنة وبعيداً عن الطرقات العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين .

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