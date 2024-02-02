طيران الإمارات تحتفل بأنجح موسم شتاء في مناولة الأمتعة

شهدت طيران الإمارات مؤخراً أكثر مواسم الشتاء نشاطاً في مناولة الأمتعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أظهرت إحصائيات الموسم خلال المدة من سبتمبر 2023 وحتى يناير 2024، أن طيران الإمارات قد حافظت على معدل نجاح بنسبة 99.9% فيما ناولت في المتوسط أكثر من 2.7 مليون حقيبة شهرياً، من دبي إلى 140 وجهة عالمية.

وتتمتع طيران الإمارات بسجل متميز وبنسبة 99.9% في مجال مناولة الأمتعة من دبي أو العابرة من خلالها وتسليمها إلى أصحابها في الوقت المحدد وإلى الوجهة الصحيحة. وتمر أمتعة المسافرين في رحلات طيران الإمارات بمسار خاص متعدد، بدءاً من عربات حمل الحقائب ثم كاونترات إنهاء إجراءات السفر وحزام الأمتعة، وصولاً إلى الغرفة الرئيسية حيث يتم فحص الأمتعة وفق أعلى التقنيات الأمنية، ومن ثمّ يجري تحمليها في حاويات "دناتا" ونقلها إلى طائرات الإمارات المغادرة إلى مختلف محطاتها عبر العالم، حيث يستقبلها عمال مناولة الأمتعة في وجهة جديدة.

وتتسبب مجموعة من السيناريوهات المختلفة في بعض الحالات النادرة في تأخر الأمتعة. وفي بعض الأحيان، قد تتمزق عن طريق الخطأ بطاقات الأمتعة التي تتضمن المعلومات الأساسية، أو يمكن أن تسقط الحقيبة من حزام الأمتعة أثناء دورانها بوتيرة سريعة، وهو ما يتم التقاطه عبر الكاميرات ويمكن تصحيحه على الفور. وقد تتعرض رحلة الربط إلى التأخير الخارج عن الإرادة، سواء بسبب الظروف الجوية أو وجود راكب مريض، ما يجعل عملية تنزيل الأمتعة وإعادة تحميلها على رحلة المتابعة في الوقت المناسب أمراً صعباً. وفي هذه الحالة، تُحمّل حقيبة الراكب على الفور على الرحلة التالية، حيث يتم ذلك تلقائياً من خلال مجموعة من الأنظمة المتطورة، مثل نظام مناولة الأمتعة من مطار دبي، ونظام تسوية الأمتعة من دناتا، ونظام "إيميريتس باغ كونيكت Emirates Bag Connect"، أحد منتجات طيران الإمارات الذي يوفر رؤية شاملة لرحلة الأمتعة مع تتبع حالتها في الوقت الفعلي، والمتوفر عبر تطبيق طيران الإمارات وموقعها الشبكي.

وبشكل عام، فإن معدل فقدان الأمتعة في طيران الإمارات، التي تُعرّف بالأمتعة المتأخرة أو المفقودة، يبقى في الحد الأدنى بنسبة 1.3 حقيبة من كل 1000 حقيبة في مركز دبي، وهو أقل بنحو 30 مرة من بعض مقدمي الخدمة الآخرين. ويجري إرجاع نحو 91% من الحقائب المتأخرة حتى عالمياً، إلى أصحابها في غضون 72 ساعة، حيث يعتبر هذا المعدل كبيراً أيضاً عالمياً حيث تتعامل طيران الإمارات بشكل رئيسي مع الأمتعة الدولية وأمتعة النقل الدولية، لذا غالباً ما يتم نقل الأمتعة في رحلات طويلة ومعقدة تتطلب مستوى أعلى من الاهتمام مقارنة بالسفر الداخلي.

وتعزو طيران الإمارات أفضل خدماتها في مناولة الأمتعة إلى إجراءاتها القوية وعالية التقنية، التي تتضمن استثمارات بملايين الدولارات في البرمجيات التي صممتها لتناسب احتياجات محددة، ما يوفر رؤية شاملة للرحلات بأكملها. ويضمن التزام طيران الإمارات بالابتكار والتميز، التحسين المستمر لجميع الأنظمة والعمليات على مدى العقدين الماضيين من قبل فريق عالمي المستوى. وتخضع فرق طيران الإمارات في دبي وفي جميع أنحاء العالم بانتظام لتدريبات مكثفة وفقاً لأعلى المعايير، فيما يشارك العاملون في المناولة الأرضية وغيرهم من موظفي العمليات في تدريبات افتراضية وحية على الأنظمة والعمليات والمعايير وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات والخدمات الجديدة. وباعتبارها أكبر ناقلة دولية في العالم، حيث تخدم 140 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي، الذي يعد واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فإن التعاون السلس بين طيران الإمارات ودناتا، وتقنيات سيمنز ومطارات دبي، يضمن لعملاء الناقلة وأمتعتهم السفر بـ"تميز دائم".

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